Pakt Shirin van Anrooij de blauwe UCI-trui weer terug?

Edwald Martijn begint aan nieuw hoofdstuk als wielercon­sul

PHILIPPINE - Aan ambities geen gebrek. Edwald Martijn uit Philippine is een manusje van alles op wielergebied. De 47-jarige wielerliefhebber staat al jarenlang bekend als organisator van diverse wielerevenementen in Philippine, waaronder de Omloop van de Braakman. Alsof dat niet genoeg is, blies hij Wielervereniging Zeeuws-Vlaanderen nieuw leven in en nu is hij klaar voor een nieuw hoofdstuk als wielerconsul. ,,Ik zie het als een enorme uitdaging”, klinkt het vastberaden.

17 maart