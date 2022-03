OVERZICHT | TOP op rozen, onbegrijpelijke ineenstorting Fortis en Swift op cruise control

Zwemmers De Zeeuwse Kust strijden nog steeds voor handhaving

ROOSENDAAL – De wedstrijdzwemmers van De Zeeuwse Kust (DZK) uit Vlissingen vechten nog steeds voor lijfsbehoud in de eredivisie, het hoogste competitieniveau van Nederland. In de vierde competitiewedstrijd van het seizoen scoorde de Walcherse equipe 4072,86 punten. Dat leverde de vijftiende plek op in deze ronde én de zeventiende plaats in de tussenstand.

16 maart