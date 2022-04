OVERZICHT | Schakers Het Witte Paard doen goede zaken

VLISSINGEN - De schakers van Het Witte Paard hebben het uitstekend gedaan in de zevende ronde van de landelijke schaakcompetitie. Het eerste team speelde in de Meesterklasse verdienstelijk gelijk tegen Zuid Limburg 1, terwijl de reserves het in de tweede klasse met een overwinning op het tweede team van de Zuid-Limburgers nog beter deden. In de derde klasse won het derde team van HWP van Bergen op Zoom 1, waardoor een goede stap gezet is richting lijfsbehoud.

Meesterklasse

Zuid Limburg 1-HWP Sas van Gent 1 5-5: Misschien hadden de Zeeuws-Vlamingen moeten winnen, maar een gelijkspel tegen deze tegenstander is ook een prima resultaat. Met deze puntendeling heeft HWP zich in ieder geval veilig gespeeld. In de wedstrijd kwam HWP wel snel achter doordat Thibaut Maenhout al na een half uur spelen een stuk weggaf. Adrian Roos trok de stand weer gelijk waarna de wedstrijd op en neer golfde. Koen Leenhouts ging kopje onder tegen een tegenstander in vorm, maar Warre de Waele en Helmut Cardon zette de HWP’ers met prima winstpartijen weer op voorsprong. In de slotfase leek het erop dat HWP nog ging winnen, alleen liet Benjamin Decrop zijn remise-eindspel glippen waardoor de matchpunten gedeeld werden.

Klasse 2D

Zuid Limburg 2-HWP Sas van Gent 2 3,5-4,5: Door een krappe overwinning blijft het tweede team van HWP het prima doen. Men begon slechts met zeven man doordat een speler van het team zich had verslapen en dat betekende een 1-0 achterstand. Herman van de Wynkele wist in een wedstrijd met veel remises de stand weer gelijk te trekken. Teamleider Kees Nieuwelink dacht zich naar wist geofferd te hebben, maar dat viel tegen waarna hij voor zetherhaling moest gaan. Harry Provoost was uiteindelijk de matchwinner. Vanuit een slechte of in ieder geval een zeer gedrukte stelling wist hij zich los te wurmen. Daarmee kantelde de partij en greep hij verrassend de winst en zo de matchwinst voor HWP 2.

Klasse 3F

Souburg 1-Voorschoten 2 3-5: Souburg kan de titel definitief vergeten na de deceptie tegen een op papier mindere tegenstander. Nadat Jeroen Hekhuis met een remise goed was weggekomen zag het er goed uit voor Souburg. Teamleider Roeland Alders wist te winnen en op de borden van Bert Henderikse en Rogier van Gemert was er ook geen vuiltje aan de lucht. Toch ging het mis. Henrik Westerweele weigerde een remiseaanbod van zijn tegenstander en verloor. Henderikse kon op de veertigste zet de winnende zet doen met een pion meer, maar in plaats van die zet te spelen deed hij de verliezende zet. Van Gemert zag zijn gewonnen stelling nog verzanden in remise waarmee de Souburgers met lege handen achterbleven.

Klasse 3G

Goes 1-Sliedrecht 2 6-2: Goes had geen kind aan de reserves van Sliedrecht. Al snel was duidelijk dat de punten in Goes zouden blijven. Joey Grochal had zichzelf aan bord 8 geposteerd en daar kon hij eindelijk zijn felbegeerde overwinning binnenhalen. Talent Jari Groen deed het wederom prima met een goede overwinning en ook Ricardo Klepke en Sven Stange hadden geen enkele moeite met hun tegenstander. Maxim le Clercq stond niet fris, maar wist wonder boven wonder toch te winnen, waardoor Goes een dikke overwinning neerzette.

S. Landau 1-Charlois Europoort 3 6-2: Na een snelle remise van Koen Dhuyvetter bleef het lang spannend. Pas tegen de tijdnoodfase aan volgde een tweede resultaat. De tegenstander van Janco Dees ging onder de tijdsdruk lelijk in de fout in een zeer scherpe stelling wat hem een dame kostte. Daarna was er geen houden meer aan en speelde Landau bevrijdt van alle zenuwen. De score werd snel verder uitgebouwd en vooral de winstpartij van Ivo Lagendijk was er een om van te smullen. Misschien had de score nog hoger kunnen uitvallen, maar dat bleef het Rotterdamse team bespaard.

Bergen op Zoom 1-HWP Sas van Gent 3 3-5: Het derde team van HWP boekte een uiterst nuttige zege in de strijd om degradatie. Ondanks een 2-1 achterstand kwamen de Zeeuws-Vlamingen sterk terug. Bij een 4-3 voorsprong weigerde teamleider Gert van Rij zelfs remise. Daar zat natuurlijk een risico aan want bij verlies zou er slechts één matchpunt overgehouden worden aan deze confrontatie. Van Rij wist echter overtuigend te winnen. HWP 3 is er nog niet en in de volgende ronde wordt de degradatiekraker tussen de Zeeuws-Vlamingen en Sliedrecht 2 gespeeld. Bij winst is men veilig.

Uitslagen zevende ronde landelijke schaakcompetitie.

Meesterklasse: HMC Den Bosch 1-En Passant 1 3,5-6,5, AMEVO Apeldoorn 1-Charlois Europoort 1 7-3, Caissa 1-LSG IntelliMagic 1 3-7, Kennemer Combinatie 1-Groninger Combinatie 1 6,5-3,5, Zuid Limburg 1-HWP Sas van Gent 1 5-5. Stand: 1. AMEVO Apeldoorn 1 13-43, 2. Charlois Europoort 1 12-39, 3. En Passant 1 11-40,5, 4. LSG IntelliMagic 1 10-42, 5. HWP Sas van Gent 1 7-38, 6. HMC Den Bosch 1 5-35,5, 7. Kennemer Combinatie 1 5-33, 8. Zuid Limburg 1 5-32,5, 9. Groninger Combinatie 1 0-21, 10. Caissa 1 -2,15,5.

Klasse 2D: Venlo 1-Messemaker 1847 1 4,5-3,5, SOPSWEPS’29 1-De Stukkenjagers 2 6-2, RSC ‘t Pionneke 1-WLC 1 2,5-5,5, De Combinatie 1-Eindhoven 1 2-6, Zuid Limburg 2-HWP Sas van Gent 2 3,5-4,5. Stand: 1. Venlo 1 14-37,5, 2. HWP Sas van Gent 2 9-26, 3. Eindhoven 1 7-30, 4. SOPSWEPS’29 1 7-29, 5. RSC ‘t Pionneke 1 7-25,5, 6. Zuid Limburg 2 5-26, 7. Messemaker 1847 1 5-23,5, 8. De Combinatie 1 5-22,5, 9. WLC 1 4-23,5, 10. De Stukkenjagers 2 3-20,5.

Klasse 3F: CSV 1-Sliedrecht 1 6-2, RSR Ivoren Toren 1-Charlois Europoort 2 5-3, Overschie 1-LSG 4 3-5, Erasmus 1-DSC Delft 3 5,5-2,5, Souburg 1-Voorschoten 2 3-5. Stand: 1. CSV 1 11-37, 2. Sliedrecht 1 11-31,5, 3. RSR Ivoren Toren 1 9-32, 4. Souburg 1 9-30, 5. Voorschoten 2 8-25,5, 6. Charlois Europoort 2 7-31,5, 7. Erasmus 1 5-28,5, 8. LSG 4 5-21, 9. Overschie 1 4-26, 10. DSC Delft 3 1-17.

Klasse 3G: Goes 1-Sliedrecht 2 6-2, S. Landau 1-Charlois Europoort 3 6-2, EGS 1-KiNG 1 2,5-5,5, De Pion 1-De Baronie 1 3,5-4,5, Bergen op Zoom 1-HWP Sas van Gent 3 3-5. Stand: 1. KiNG 1 13-40,5, 2. Goes 1 10-31, 3. S. Landau 1 8-27, 4. De Baronie 1 7-24,5, 5. Bergen op Zoom 1 7-23, 6. De Pion 1 6-30,5, 7. HWP Sas van Gent 3 6-23,5, 8. Sliedrecht 2 5-22, 9. Charlois Europoort 3 4-24,5, 10. EGS 1 2-21,5.