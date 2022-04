OVERZICHT | Lees hier alles over hunkerende hoofdklasser Swift, Arnemuids titeltrio en startend Sjef

Swift staat al met één been in de hoofdklas­se, Ondo verliest korfbal­thril­ler

MIDDELBURG – De twee Zeeuwse overgangsklassers Ondo en Swift lieten zich gelden in de heenwedstrijd van de play-offs. In de strijd tegen degradatie boog een gehavend Ondo is de slotseconde het hoofd voor KCR. Swift speelde Sporting Delta bij vlagen zoek. Met een marge van zeven doelpunten kunnen de Middelburgers promotie naar de hoofdklasse nauwelijks meer mislopen.

