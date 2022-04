OVERZICHT | Diesel Forza wint en volgt daarmee een vast patroon

Stevo-Volley Tilburg 4 0-4 (14-25, 16-25, 11-25, 16-25): De bezoekers stonden in de voorgaande zestien duels niet meer dan twee sets af en keerden ook na het duel in Axel met de volle buit naar huis. Stevo was door blessures incompleet. Bovendien viel in de derde set Zahra la Heijne met een zware schouderblessure uit. Trainer Guido de Beule gebruikte het niet als excuus voor de nederlaag. ,,Deze ploeg was twee maten te groot en hoort niet in onze klasse thuis. Ze waren individueel allemaal beter. We hebben hun spel proberen te ontregelen door met lef te spelen, maar we bleven serverend iets onder de maat. We hebben geen moment echt kans gehad.’’