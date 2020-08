Oud-wielerkampioen Jo de Roo krijgt plaats in Italiaans bedevaartsoord

De Italiaan Ernesto Gobbi (82 jaar) stond langs het parkoers toen Jo de Roo in 1962 én 1963 de Ronde van Lombardije won. Die herinnering koestert hij nog altijd. In de kapel Madonna del Ghisallo en het aanpalende wielermuseum is echter niks terug te vinden van De Roo’s heldendaden. Dat prikkelde Gobbi.