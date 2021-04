Oud-topbasketbalster is nu wandelcoach: Yolanda Joosse uit Middelburg houdt mensen een spiegel voor

,,Mensen hebben als het op stress aankomt het brein van een vis!” Yolanda Joosse zegt het meteen klip en klaar bij het binnentreden van natuurgebied Oranjezon. De personal coach uit Middelburg verduidelijkt: ,,We hebben een brein dat miljarden jaren oud is, dat helemaal niet mee geëvolueerd is met de tijd. We kunnen alle prikkels die wij op één dag krijgen niet verwerken. Dus is het helemaal niet zo gek dat je stress ervaart, overspannen wordt of een burn-out krijgt.”

‘Mijn ‘reis’ is dertien jaar geleden begonnen’

Zelf kan Joosse (43) erover meepraten. De voormalige topbasketbalster – ze speelde in Jong Oranje en was jarenlang topschutter bij BC Vlissingen – ging ook door een moeilijke periode heen. ,,Mijn ‘reis’ is dertien jaar geleden begonnen, na de geboorte van mijn zoon”, vertelt ze. , Opeens was ik moeder en dacht ik: ‘whooh, dat is een heel ander leven’. Het krijgen van een kind is heel mooi, maar leverde mij extra spanning op. Ik moest namelijk een nieuwe balans vinden tussen mijn gezin, mijn werk en het sporten. Ik vond dat in het begin heel heftig om dat te combineren. Vier jaar later ben ik ook nog gescheiden en toen kwam ik in een burn-out terecht.”