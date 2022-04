Orson Harms uit Terneuzen en zijn ‘klasje’ drukken alle prijzen binnen

Verrassen­de zege volleybal­sters Forza

BRUINISSE - De volleybalsters van Forza boekten in eigen huis een verrassende 3-2 overwinning op Erasmus Volley. De Rotterdamse formatie was in de promotieklasse A vóór de confrontatie in Bruinisse de ploeg met de op twee na de minste verliespunten. Forza kwam na een 0-2 achterstand op gelijke hoogte en trok in een enerverende vijfde set nipt aan het langste eind: 17-25, 23-25, 25-22, 25-21, 17-15.

6 april