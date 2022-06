Organisator ZLM Tour: ‘Zeeland heeft zich weer van z'n mooiste kant laten zien’

De woensdagse avondetappe in Kapelle was al een schot in de roos. In het centrum van het dorp stond het vol met wielerfans. Tal van bekende oud-renners, onder wie Jo de Roo, Kees Bal en Michael Boogerd, waren ook aanwezig. ,,Het was misschien allemaal wat krap in de straten van Kapelle, maar het was erg geslaagd”, vond De Kok. ,,In Goes hadden we een heel andere aankomst, op een brede weg. Maar ook hier was veel publiek. En wat waren de beelden op televisie mooi…” Hij veerde even op toen het peloton precies zijn ouderlijk huis passeerde en genoot onder meer van de passages van de Stormvloedkering en de Zeelandbrug.