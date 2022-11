Oranje-selectie voor Hulster Vestingcross: Mathieu van der Poel is erbij

Van der Poel, drievoudig wereldkampioen in het veldrijden en viervoudig winnaar van de Vestingcross, begint op Zeeuws-Vlaamse bodem aan zijn seizoen. Het wordt ook zijn eerste wedstrijd in Nederland na zijn veelbesproken WK op de weg in Australië. Daar bracht hij een deel van de nacht vóór de wegwedstrijd in een politiebureau door, nadat hij twee meisjes in zijn hotel zou hebben geduwd. Hij kwam er van af met een boete van zo’n 1000 euro.