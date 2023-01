Opnieuw remise voor Provoost op NK

Hoofdrol Lisa Kuiper bij BC Vlissingen in verloren topper

Voor de basketbalteams van BC Vlissingen eindigde de eerste seizoenshelft in mineur. De mannen gingen onderuit in Arnhem en zakten naar de achtste plaats in de eerste divisie. De Vlissingse vrouwen verloren de topper tegen Attacus en moeten de ploeg uit Veghel nu naast zich dulden aan de kop van de ranglijst.

