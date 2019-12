Op doping betrapte Friezin mag prijzen van Zeeuwse marathons gewoon houden

Lennard Duynkerke uit Yerseke (17) is nu al een volwassen schaker

7:00 YERSEKE - Zowat uit het niets won Lennard Duynkerke zaterdag in Vlissingen het traditionele Pepernotentoernooi. Meteen legde de 17-jarige schaker uit Yerseke beslag op de eindzege in de Zeeuwse Grand Prix, een totaalklassement van zeven toernooien in de provincie. Eerder behaalde Duynkerke ook de beste score in Sas van Gent en plek twee in Goes.