Ook Zeeuwse hockeyers weten waar ze aan toe zijn: dit jaar geen competitie meer

Minderhoud bij 'rentree’ achter Gal & Gal

15:51 OPGLABBEEK - Dressuurruiter Hans Peter Minderhoud, afkomstig uit Westkapelle, is vrijdag bij zijn eerste internationale optreden in 14 maanden derde geworden. Edward Gal, zijn levenspartner, eindigde in het Belgische Opglabbeek met twee paarden voor hem.