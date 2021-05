Ook uitgestelde EPZ Omloop van Borsele kan niet doorgaan

tokio 2021 Paralym­piër Corné de Koning heeft nog 100 dagen om het gat met de Britten te dichten

15 mei GOES - Pararoeier Corné de Koning uit Goes was in 2016 de enige Zeeuw op de Paralympics en zal dat nu waarschijnlijk ook weer zijn. De kans is groot dat hij een medaille mee naar huis neemt, maar van welke kleur?