Ook strandcross in Zoutelande kan niet doorgaan

Wielren­ster Shirin van Anrooij uit Kapelle start met offday in Spanje

2 september A RUA - Shirin van Anrooij is niet sterk begonnen aan de vierdaagse rittenkoers Ceratizit Challenge by La Vuelta in Spanje. De 19-jarige wielrenster uit Kapelle eindigde in de eerste etappe als 92ste met 16 minuten achterstand op de Zwitserse winnares Marlen Reusser.