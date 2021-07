Ook Pim (31) uit Goes gaat naar Tokio: hij zorgt voor de mooiste hockeybeelden

Pim van Meerkerk weet dat hij deze zomer een jaloersmakend werkschema heeft. De Goesenaar was eerst actief bij het EK voetbal. Bij de wedstrijden Nederland-Oekraïne en Wales-Denemarken, die beide in Amsterdam werden gespeeld, verzorgde hij de slow motions. Na doelpunten, gemiste kansen, harde overtredingen en bijzondere hoogstandjes zette hij rap de vertraagde beelden klaar, zodat de regisseur die kon gebruiken zodra dat mogelijk was. En bij de Olympische Spelen gaat hij dat weer doen, bij de hockeywedstrijden. ,,In twee maanden tijd naar het EK voetbal en de Spelen... Ik weet dat dat bijzonder is en dat sommige collega’s me dat graag na zouden willen zeggen.”