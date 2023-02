Ook Michael Vink komt niet ver in Capelle aan den IJssel

Slechte beurt BC Vlissingen bij concurrent

De basketballers van BC Vlissingen gingen zaterdag hard onderuit tegen naaste concurrent High Five en zakten daardoor naar de voorlaatste plaats in de eerste divisie. Een totaal ander beeld was er bij de Vlissingse vrouwen, die dankzij een ruime zege op Tantalus bovenin blijven meedraaien in de eerste klasse.