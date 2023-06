Ook met een extra Zeeuw in de kopgroep haalt Thijs de Lange het niet, weer geen zege voor ploeg Van Dijke

zlm tourDe tweede etappe van de ZLM Tour, van het Brabantse Schijndel naar het Limburgse Buchten, is vrijdag gewonnen door Jakub Mareczko. Hij won de eindsprint, nadat de Zeeuws getinte vroege vlucht in Limburg wél op tijd was teruggepakt. Tim van Dijke en Jumbo-Visma grepen weer mis. Olav Kooij werd tweede, maar pakte wel de leiding in het algemeen klassement.

Voor de tweede dag op rij was Zeeland vertegenwoordigd in de kopgroep van de ZLM Tour. Tijdens de tweede rit in lijn, op de derde koersdag (de eerste rit was een proloog in Heinkenszand), zaten er zelfs twee Zeeuwse renners mee in de vlucht. Thijs de Lange uit Kattendijke was weer van de partij, net als een dag eerder, en ook Goesenaar Timo de Jong sprong mee.

De kop van de koers, die vroeg ontstond, bestond aanvankelijk uit zes renners, maar zij kregen later in de wedstrijd gezelschap van een zevende coureur. Ook Tour de Tietema-Unibet zat weer mee voorin. Die ploeg won donderdag met de Vlaming Yentl Vandevelde de etappe van Westkapelle naar ’s-Heerenhoek en had vrijdag met Hartthijs de Vries een mannetje vooraan.

Op het hoogtepunt had het zevental een voorsprong van 4.30 minuten, maar in het tweede deel van de koers liep die steeds verder terug. Uiteindelijk lukte het peloton wat in Zeeland niet lukte: de kopgroep ruim voor de meet terugpakken. Zo haalde Metec-renner Thijs de Lange wéér de finish niet tijdens zijn vlucht. Ook niet met de hulp van provinciegenoot Timo de Jonge (VolkerWessels).

In het restant van de etappe werd er hard gekoerst in het peloton. Zo hard, dat nieuwe ontsnappingen er niet meer in zaten. Daardoor was het woord aan de sprintersploegen, die zich niet nog eens lieten verrassen door de vluchters. De ploegen van Jumbo-Visma, DSM, Alpecin en Tudor hadden de jacht geleid. In de laatste 35 kilometer, op de lokale rondes, hielden ze de gelederen vervolgens gesloten. De laatste kilometer was lastig, waardoor Tim van Dijke (Jumbo-Visma) zijn sprinter Olav Kooij kwijtraakte. De Italiaan Jacub Mareczko van Alpecin won.

Klassement

Toch was er ook een succesje voor de ploeg van Van Dijke. Kooij nam de leiding in het klassement over. Hij is nu de nummer één. Van Dijke, die als twintigste over de meet kwam, staat nog steeds in de top 10. Zaterdag is de rit Roosendaal-Roosendaal. Een deel van de etappe komt door Zeeland.