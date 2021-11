Ook Mathieu van der Poel naar Vestingcross, weer duel met Wout van Aert in Hulst

Hockey­sters Rapide halen zeperd op bezoek bij Catwijck

VLISSINGEN - Het was een teleurstellend weekend voor de Zeeuwse hockeyteams. De vrouwen van Rapide verloren in de derde klasse verrassend met 3-0 bij het lager geklasseerde Catwijck. Een klasse lager moesten ook Olympia en Walcheren met afgetekende cijfers verlies incasseren. In de vierde klasse bij de mannen hield Goes langdurig het op de tweede plaats staande Bleiswijk in bedwang, maar sneuvelden door een kaartenfestival alsnog met 7-0. Door personele problemen bij Olympia ging de uitwedstrijd tegen Wateringse Veld niet door.

