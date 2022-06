Ook in Terheijden pakken Verstraate en Baldé de overwinning

Hoe is het EK beachvol­ley­bal op het Badstrand van Vlissingen terecht gekomen?

VLISSINGEN - Het Europees kampioenschap beachvolleybal onder 22 jaar, dat volgende week in Vlissingen gehouden wordt, is er gekomen dankzij mensen die groot durfden te denken en daaraan ook vasthielden. Plannen die jaren geleden nog als ‘luchtfietserij’ werd bestempeld, worden nu - in elk geval voor een deel - gerealiseerd. Een overzicht van hoe het toernooi naar het Badstrand kwam.

4 juni