Onverwachte en onverklaarbare offday voor Swift; eersteklassers zonder verlies

De andere twee eersteklassers (Tjoba en Fortis) verloren evenmin, hoewel dat voor Fortis anders aanvoelde. In de tweede klasse blijft Atlas na de dikke zege op Togo (27-16) in het spoor van koploper ACKC, dat over twee weken de tegenstander is. Seolto pakte de eerste punten, terwijl Blauw Wit een frustrerende nederlaag leed.

Overgangsklasse

Swift-Koag 15-16: Een offday, treurde Swift-trainer Dennis Plantinga. ,,Koag maakt elke wedstrijd wel 16 punten, maar wij normaliter 20 of zelfs 25. We hadden ook niet minder aanvallen, maar het waren lange aanvallen van zes schoten en zelfs negen. We misten doorlopers en zelfs een strafworp. Het was om moedeloos van te worden.’’ De score was de hele wedstrijd close, hoewel Koag over het algemeen aan de goede kant van de score stond. Tweeënhalve minuut voor het einde maakte Swift gelijk. Plantinga: ,,En nu gaan we erop en erover, dacht ik. Maar we kregen aan de andere kant een stip tegen. Typerend genoeg.’’ De achterstand op koploper Valto groeide daarmee naar drie punten.