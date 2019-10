Ontslagen TOP-trainer: ‘Verrast, maar niet boos’

ARNEMUIDEN - Kees-Jan Oppe was dinsdagavond verrast dat hij ineens weg moest als hoofdtrainer van TOP Arnemuiden. ,,Maar boos ben ik niet”, zei hij een dag later. ,,De spelersploeg wil in de zaal voor de play-offs gaan en denkt nu eenmaal dat de kans met mij daarop minder groot is. Daar kan ik niks aan veranderen.”

TOP Arnemuiden verspreidde dinsdag na de training een persbericht, waarin stond dat Kees-Jan Oppe per direct bedankt werd voor zijn diensten. De spelers en de technische commissie hadden ‘het vertrouwen collectief in hem opgezegd’. In een mondelinge toelichting stelde John Dijke, de voorzitter van die technische commissie, dat ,,de details intern worden gehouden”. Hij laat slechts weten dat de bom niet pas dinsdag is gebarsten is, maar dat de breuk het resultaat van enkele weken overleg is.

Quote In de laatste twee wedstrij­den ging het juist goed: van landskampi­oen DOS’46 verloren we maar met twee punten verschil en we versloegen DeetosSnel. Maar toen was de beslissing blijkbaar al genomen…” Kees-Jan Oppe

De spelersgroep zelf hulde zich in stilzwijgen. Aanvoerster Jeanine Marijs gaf aan dat alle communicatie via John Dijke verloopt. Ook anderen uit het team wilden niets zeggen. Dijke: ,,Zo hebben we het nu eenmaal afgesproken. Niemand is nu gebaat bij uitleg over wat er allemaal is besproken.”