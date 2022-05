Ontketende Cato van Tiel beslissend voor Olympia in spektakelstuk

In de vierde klasse zorgde Olympia uit Terneuzen voor een stunt. Het versloeg in een zeer attractief duel titelkandidaat Prinsenbeek met 5-4. Een moedig strijdend Walcheren moest buigen bij Teteringen.

Vrouwen

Rapide-Catwijck 0-3: Slechts bij schaarse momenten zat Rapide in de wedstrijd. Dat was met name bij de stand 0-2. ,,Maar toen ontbrak het ons aan killersmentaliteit. Als we toen de aansluitingstreffer hadden gemaakt, kon het nog iets worden. We waren op die beslissende momenten niet koelbloedig genoeg. Dan roep je het onheil over je zelf heen‘’, aldus trainer Mark-Jan de Jonge.

Olympia-Prinsenbeek 5-4: Een levendig en attractief duel. Het zag er aanvankelijk niet zo goed uit voor de thuisploeg, want de bezoeksters namen in het tweede kwart een voorsprong van 0-2. Via Cato van Tiel en Liselotte Zwaga kwam de thuisploeg op gelijke hoogte. Net voor de rust werd het nog 2-3. Na een combinatie met Marie Laure de Visser scoorde Cato Tiel in het derde kwart 3-3. Olympia en Cato van Tiel waren helemaal los. Zij nam ook de 4-3 en de 5-3 voor haar rekening. Die laatste treffer kwam tot stand op aangeven van Birgit van der Zee. Het werd nog hectisch bij 5-4. Knap keeperswerk van Shannah van Pamelen en energiek teamwerk hielden de marge in stand.

Teteringen-Walcheren 3-1: Ondanks het gemis van de geblesseerde Alisia Windt deed Walcheren aardig mee. Alleen bleven de kansen die het kreeg veelal onbenut. Na acht minuten scoorde de thuisploeg 1-0. Ver in het tweede kwart viel ook nog de 2-0. In die fase voorkwam keepster Michelle Geselle meer onheil door een doorgebroken speelster van scoren af te houden. Toen invalster en A-juniore Nynke Joossens in het vierde kwart 2-1 scoorde veerde Walcheren wat op. Die dadendrang werd even later in de kiem gescoord door de 3-1.

Mannen

Olympia-Wateringse Veld 2-5: In het eerste kwart ontbrak het Olympia aan de juiste instelling. Na dat kwart was het al 0-3. Daarna herpakte Olympia zich en was niet eens zoveel minder dan Wateringse Veld. Jannes de Visser maakte 1-3, maar nog voor de doelwisseling werd het 1-4. Ook in de tweede helft was het krachtsverschil niet heel groot. Het werd zelfs 2-4 via Maurits Bun. Kort voor tijd viel de 2-5.