Ontdekkingsreis in de sport brengt Rinke Hiel uit Clinge gouden zwemmedaille

Trots toont Rinke Hiel zijn medaille, een souvenir van een zware race. De 18-jarige inwoner van Clinge werd onlangs in Heerjansdam Nederlands kampioen op de 10 kilometer vrije slag open water, in de oudste klasse bij de jeugd. Eerder was er ook al positief nieuws van het Reynaert College in Hulst. Via de herkansing rondde Hiel alsnog het vwo met goed gevolg af, waardoor hij binnenkort aan zijn studie Industrial Design begint aan de Universiteit Twente.