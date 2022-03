Onstuimige start TOP Arnemuiden in play-offs met ontketende animator Jurgen Janse

TOP krijgt gelijk van de bond en treft Avanti in play-offs

AMSTERDAM - De verbazing bij TOP Arnemuiden was zaterdagavond groot. De korfbalploeg dacht in Amsterdam aan de voorwaarde te hebben voldaan om als eerste te eindigen in de hoofdklasse Ab, maar interpreteerde daarmee de reglementen anders dan het KNKV. Volgens de bond was TOP tweede geworden, achter AW.DTV. Zondagmiddag kwam alsnog een finaal oordeel vanuit Zeist: TOP is eerste, AW.DTV tweede. ,,We staan in ons recht en zijn blij met de uitkomst.”

