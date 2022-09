Ongeslagen Stevo houdt de Zeeland Cup nog een jaar bij zich

Eén week voor de start van de competitie was het evenement voor negentien seniorenteams en negen jeugdploegen de laatste test in de aanloop naar een nieuw seizoen. Het toernooi had bovendien een hoog reüniegehalte. ,,Bij alle verenigingen ken je mensen’’, zei Ronald Groenewegen van het organiserende Ardito, die over een geslaagde editie sprak. ,,Het was leuk voor de onderlinge contacten. Je hoort dat alle clubs dezelfde problemen hebben. Vroeger hadden grote clubs zes heren-en vijf damesteams. Dat is nergens meer zo. Daar zullen we het mee moeten doen.’’