Ondo vecht voor handhaving (en dit zijn de scenario's)

Marcel Kittel te gast bij Leve de Koers! in Terneuzen

Aan de vooravond van de start van de Scheldeprijs, op woensdag 5 april in Terneuzen, is er een wielercafé in het Scheldetheater. Eén van de gasten op 3 april is Marcel Kittel, de Duitser die de sprintkoers vijf keer won.