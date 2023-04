Ondo: degradant in de zaal, maar dé titelkandidaat op het veld

Van alles wat voor Zeeuwse tennissers: MLTC wint, Sjef speelt gelijk, Animo verliest

In de landelijke topklasse verloren de tennissers van Animo in Terneuzen met 4-2 van het Haagse Leeuwenbergh, terwijl het Aardenburgse Sjef in Oosterhout met 3-3 gelijkspeelde tegen De Warande. In de hoofdklasse schoot MLTC in Middelburg met 5-1 uit de startblokken tegen Vredenburgh uit Rijswijk.