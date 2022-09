Ondanks slechte start is gouden finish in zicht voor Nancy van de Ven

Mark Verhage vestigt persoon­lijk record in laatste Zomerloop

ZUIDZANDE - Met winst in de laatste Sinkegroep Zomerloop in Zuidzande staat de teller voor Mark Verhage uit Axel op vijf overwinningen. Alleen in de eerste loop in IJzendijke moest hij genoegen nemen met de tweede stek. Monique Verschuure uit Yerseke was de snelste dame op de 9,3 km.

24 augustus