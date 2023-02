Onbekend jonkie Carsten Kok vestigt zijn naam in Grevelingencross, Mullaert laat Ton achter zich

In de laatste aflevering van de Koolesport Crosscompetitie, de Grevelingencross, was het Carsten Kok (17) van het Zuid-Hollandse Fortius die het hele veld op een hoopje liep. Bij de vrouwen ging de zege naar een zenuwachtige Marieke Mullaert, die meteen overall de crosscompetitie op haar naam schreef. Martijn de Kok had na vijf wedstrijden al voldoende punten verzameld voor de eindzege bij de mannen en kwam door een blessure niet aan de start.

Langs de boorden van het Grevelingenmeer was het Carsten Kok die het tempo in de wedstrijd aangaf. Bas Bodewes, Yohannes Gebreslassie en Okbazgi Kidane waren daardoor al snel gezien. Rondom het parkoers vroeg iedereen zich af wie de snelle koploper was. Op de finish was het duidelijk dat om junior Carsten Kok ging, die na 25 minuten en 51 seconden de acht kilometer winnend afsloot.

,,Ik loop nog maar twee jaar”, liet hij na zijn finish weten. ,,In Dordrecht train ik in een loopgroep, waardoor ik mijn niveau omhoog kan halen.” Voorts pakte Kok meteen de open Zeeuwse crosstitel mee. Bas Bodewes gaf op de meet meer dan een minuut toe op plaats twee, voor Yohannes Gebreselassie, die vorige week nog de snelste was in de Rammekesloop.

Okbazgi Kidane behield plaats vier voor Lennen Jonker, Erwin Harmes, Bart Heshof en Zerezgi Kidane. Sander Post noteerde de negende plaats en kreeg zo de 250 punten op zijn conto als eerste finisher voor de crosscompetitie. Sander d’Hont werd tiende en dat leverde hem de eerste plaats bij de senioren op in de competitie.

Spanning bij de vrouwen

Bij de vrouwen was het nog even spannend wie de competitie zou winnen. Leonie Ton zou bij winst in de Grevelingencross de eindzege in de competitie kunnen pakken. Maar ook dierenarts Marieke Mullaert, de revelatie van het seizoen, had grote kans op de zege. In de ochtend had ze nog een kalfje ter wereld geholpen, maar daarna had ze vijf uur vrij gekregen om de wedstrijd te lopen.

Ton hield twee ronden de leiding in handen, maar moest bij het ingaan van de derde ronde Mullaert vrij baan geven. In het laatste deel van de wedstrijd moest Ton af en toe wandelen. ,,Ik had problemen met mijn ademhaling.” Mogelijk een gevolg van de 100 mijl van twee weken geleden en de halve marathon van Cadzand vorig weekend. Mullaert finishte na 32 minuten en 46 seconden met een voorsprong van een kleine twee minuten op Ton, die beiden wel de Zeeuwse crosstitel mochten bijschrijven in hun leeftijdscategorie.