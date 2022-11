Omloop van de Braakman maakt opnieuw deel uit van Topcompetitie

Topdag voor de teams van Stevo, bijna een topdag voor Forza

Niet eerder dit seizoen waren de volleybalsters van Forza in de promotieklasse A zo dicht bij de eerste zege als tegen DVO. De Schouwse equipe kon een 0-2-voorsprong niet verzilveren en verloor met 3-2. De vrouwen van Stevo deden met een 1-3-zege in Breda goede zaken in de promotieklasse. Bij de mannen boekte Stevo in Tilburg de vierde zege in een reeks van vijf wedstrijden: 1-3.

