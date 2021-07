Olympisch spoorboekje voor Zeeland: wie komt wanneer in actie?

Van Anrooij beste jongere in Tsjechi­sche etappe­koers; vierde in eindklasse­ment

11 juli KRASNA LIPA - Shirin van Anrooij (19) is in Tsjechië vierde geworden in de Tour de Feminin. Op de slotdag van de vierdaagse viel ze één plek terug. Niet eerder eindigde de Kapelse wielrenster zo hoog in een internationale etappekoers. Een kers op de taart was dat ze de beste jongere was.