Okbazgi Kidane uit Poortvliet deelt Kustloop het beste in

Lars Oreel wint tijdrit in Frans-Guyana en start slotrit in polepositi­on

MONTSINERY – Lars Oreel is de voorlaatste dag van de Ronde van Frans-Guyana meer dan voortreffelijk doorgekomen. De 23-jarige renner van ZRTC Theo Middelkamp verdedigde zijn leiderstrui in de rit in lijn zonder problemen en zette vervolgens de puntjes op de i met winst in de individuele tijdrit.

21 augustus