Oemoemenoe verder in de problemen, Tovaal zet belangrijke stap richting handhaving

Tovaal-The Dukes 3 25-17: Tovaal was in de Plate Poule van de tweede klasse het enige team dat The Dukes 3 in deze competitie had weten te verslaan. Op 12 februari verschalkten de Goesenaren de koploper tot verrassing van iedereen met 29-32, maar in de beginfase van het duel leek het er niet op dat er nieuwe stunt in de maak was. De gasten openden al in de 3e minuut de score en Tovaal stelde er in die fase weinig tegenover. Toch zorgde Stef Kapteijn na tien minuten voor de gelijkmaker. Na een try van The Dukes bracht Jorn de Jager beide teams vlak voor rust weer in evenwicht: 10-10. Na rust nam Tovaal onverwacht het initiatief en het was twee keer Mark Koens die scoorde. Eerst reageerde hij attent in een ruck bij de trylijn van The Ducks en vijf minuten later onderschepte hij op de middenlijn de bal tussen twee Brabantse opponenten. Hij liet zich niet meer achterhalen en vergrootte de marge naar 22-10. The Dukes kwam nog wel terug, maar na een knappe penalty-kick van Joey Vermaas gaven de Goesenaren de zege niet meer uit handen: 25-17.