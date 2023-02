Oemoemenoe neemt afstand van degradatiezone, Tovaal stunt tegen koploper

Meeslepend waterpolo­ge­vecht in Amsterdam kent geen winnaar

De waterpoloërs van DZK, uitkomend in de tweede divisie, speelden in de topper tegen Mokum gelijk. Het werd in Amsterdam 7-7. De Schelde behaalde in de eerste klasse wel drie punten tegen ZVDO’74: 10-8. Het vrouwenteam van DZK verloor met 10-3 van HZPC.

