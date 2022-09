Oemoemenoe maakt aspiraties meteen waar

The Bassets-Oemoemenoe 12-26: Trainer Phil Leck was tevreden. ,,Wat we de afgelopen twee weken getraind hebben, kwam eruit.‘’ De Engelsman zag oudgedienden in zijn team het heft in handen nemen. Joey Luitwieler en Yedney America zorgden er voor dat Oemoemenoe met een voorsprong van 5-12 de rust inging en na rust zorgden dezelfde spelers opnieuw voor de punten. Toch zag Leck nog punten voor verbetering: ,,We waren veel sterker in scrums en line-outs. Met dat balbezit moeten we veel meer doen.‘’

Tovaal-Obelix 8-29: Vorig seizoen was Tovaal in de beginfase van het seizoen kansloos tegen de Nijmeegse studenten. Nu was de Goese formatie beter op dreef. Tovaal startte met de felle wind mee, maar maakte daar amper gebruik van. De thuisclub had de gasten in de beginfase in haar greep, maar kansen leverde dat niet op. Vlak voor rust scoorde Obelix twee try’s en alleen Joey Vermaas kon wat terugdoen: 3-12. Na rust werd het via een try van Stef Kapteijn nog even spannend, maar uiteindelijk won Obelix geflatteerd met 8-29.