Oemoemenoe kan inhaalrace net niet bekronen: 1 punt te weinig

Oemoemenoe nam na ruim een kwartier een 3-0-voorsprong dankzij een penaltykick. Door eveneens een penalty en een try plus conversion keek Oemoemenoe halverwege echter tegen een 3-13-achterstand aan. Na rust werd het zelfs 3-16.

Vervolgens toonde Oemoemenoe zich veerkrachtig. Een try plus conversion en nóg een try maar met gemiste conversion betekende 15-16. De laatste minuten probeerde Oemoemenoe het nog wel, maar kwam er niet meer doorheen.