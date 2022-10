Oemoemenoe houdt het tegen DIOK 2 wél de volle tachtig minuten vol

Pattinama-Kerkhove stoomt door naar kwartfina­le Glasgow

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove uit Zierikzee is in Glasgow doorgedrongen tot de kwartfinale. De Zeeuwse rekende donderdag in de tweede ronde gedecideerd af met de Zwitserse qualifier Fiona Gans: 6-2 7-5.

20 oktober