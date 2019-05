Oemoemenoe gedijt al jarenlang bij inbreng van rugbyers uit Nieuw-Zeeland

Milan Vader wil zich bewijzen en pieken na magere seizoens­start

16:47 MIDDELBURG - Mountainbiker Milan Vader zou tijdens de komende twee weken voor het eerst in 2019 moeten pieken. De Middelburger, die dit jaar voor het eerst actief is bij de elites, rijdt wereldbekerwedstrijden in het Duitse Albstadt en het Tsjechische Nove Mesto. ,De vorm is er al wel”, zegt hij. ,,Maar helemaal tevreden ben ik nog niet. Er mag wel een schepje bovenop.”