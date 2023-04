Oemoemenoe en Tovaal winnen, maar degradatiegevaar is niet geweken

De Zeeuwse rugbyclubs waren dit weekend goed op dreef. Oemoemenoe won in en tegen Zwolle met 17-23 en hield daarmee de kans op handhaving in de eerste klasse in eigen hand. Ook Tovaal deed goede zaken in de strijd tegen degradatie. Het reeds gedegradeerde REL, dat incompleet aan de start verscheen, werd uiteindelijk met 82-12 verslagen.

Zwolle-Oemoemenoe 17-23: Oemoemenoe moest in Zwolle winnen om rechtstreekse degradatie naar de tweede klasse af te wenden. In die missie slaagden de Middelburgers. Maar ook als ze de resterende twee duels winnen, is lijsbehoud nog niet zeker. Vanwege de herindeling van de ereklasse en eerste klasse degraderen er aan het einde van dit seizoen vier teams rechtstreeks en ook na de zege in Zwolle staat Oemoemenoe op een degradatieplaats.

Het team van trainer Phil Leck startte sterk. Deniël van der Waal opende de score na tien minuten, maar de thuisclub kwam snel daarna weer op gelijke hoogte. Via Ivar Roseboom en een nieuwe try van Van der Waal en een geslaagde penalty-kick van Laurent Legrand sloten de Middelburgers de eerste helft af met een benauwde 17-18-voorsprong. In de tweede helft bleef het lang spannend, maar een try van Devin Schutte zorgde uiteindelijk voor de beslissing.

Tovaal–REL 82-12: Tovaal moest winnen van het al gedegradeerde REL, dat met te weinig spelers aan de start verscheen. In de eerste helft maakte de thuisclub amper gebruik van dat numerieke overwicht. Pas na een kwartier opende Jorn de Jager de score. Bij rust leidde Tovaal na try’s van Thijn Carels, Jan Otte en opnieuw Jon de Jager en vier conversions van Joey Vermaas met 28-7. REL bood prima weerstand en kwam direct na rust zelfs terug tot 28-12. Pas daarna zocht het team van coach Thijke Mulder meer de flanken op en liep de score via Jorn de Jager, Rhys Shannon en Thijn Carels en de foutloos kickende Joey Vermaas op naar 49-12. Daarmee was het Brabantse verweer wel gebroken. Sil Faasse, Thijn Carels, Gaius Shannon en Joey Vermaas voerden de score op naar 75-12 en in de slotminuut wist zelfs debutant Jarno Post zijn bijdrage te leveren met een try én een conversion: 82-12.