O wee als je het Hemelvaartsconcours een wedstrijd noemt; het is een ‘verenigingsactiviteit’

Agnieta Francke is weer wegwielren­ster, maar wel op een andere manier

29 april GRAZALEMA - Agnieta Francke (31) is definitief aan haar tweede wielerleven begonnen. Bij de Spaanse continentale ploeg Farto-BTC zit de voormalige Koudekerkse – ze woont al sinds 2014 in Andalusië – dit seizoen helemaal op haar plek. ,,Er wordt goed naar het welzijn van de rensters gekeken”, vertelt ze via een videoverbinding. ,,Het gaat dus niet alleen om hoe we er fysiek voor staan, maar ook hoe het mentaal met ons gaat. Als je ergens twijfels over hebt, kun je dat aangeven. Had ik die mogelijkheid elf jaar geleden maar gehad...”