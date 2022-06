Nu wachten op het grote EK beachvolleybal (maar dat is nog geen gelopen race)

Sterk optreden motorcros­ser Barney Steketee in Rilland

RILLAND - Motorcrosser Barney Steketee uit Yerseke is als tweede geëindigd in de klasse 500 cc licentiehouders op het Scheldecircuit in Rilland-Bath. Het was de tweede keer dit jaar dat een wedstrijd werd verreden in het samenwerkingsverband van de West Brabantse Motorclub en Motorclub Rilland.

12:18