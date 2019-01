Nominaties Zeeuws sportgala: Nieuwenhuis voor het eerst erbij

VLISSINGEN - In 2018 klom dressuuramazone Jeanine Nieuwenhuis uit Serooskerke naar de eerste plaats van de wereldranglijst voor onder 25 jaar. Dat heeft ertoe geleid dat ze bij het dertigste Zeeuws Topsportgala, dat op 7 maart gehouden wordt, genomineerd is voor de titel ‘Sportvrouw van het jaar’.

Met de 23-jarige Nieuwenhuis staat er weer eens een andere naam tussen de kandidates. In de voorgaande twee jaren ging het steeds tussen Nancy van de Ven, Lesley Kerkhove en Anne Terpstra. Van de Ven en Kerkhove zijn er nu wederom bij en hebben een amazone als tegenstreefster.

Nieuwenhuis won in 2018 vaak in de U25, wat officieel nog een jeugdcategorie is binnen de paardensport. Bij het CHIO van Aken, het CHIO van Rotterdam, Jumping Amsterdam, Indoor Brabant en Zeeland Outdoor International boekte ze één of twee zeges. En op het Europees kampioenschap in Exloo greep ze zilver met het landenteam.

Volledig scherm Jeanine Nieuwenhuis staat eerste op de wereldranglijst voor U25. © lex de meester In theater De Mythe in Goes krijgt de Walcherse amazone wel te maken met twee cracks. Motorcrossster Nancy van de Ven werd in de voorgaande vier jaar ‘Sportvrouw van het jaar’ en ook Kerkhove, de ervaren tennisster, heeft al veel nominaties op haar naam staan. In 2011 werd zij ook daadwerkelijk gekozen door de vakjury.

Van de Ven werd in 2018 tweede in de strijd om de wereldtitel bij de vrouwen. De Vlissingse won één van de zes Grand Prix-wedstrijden en zat ook in de andere constant van voren, ondanks haar gebroken been in de aanloop naar het seizoen.

Kerkhove won in de afgelopen twaalf maanden twee 25.000 dollartoernooien – nota bene achter elkaar – en haalde ze in het dubbelspel het hoofdschema van Wimbledon. In de Fed Cup baarde ze opzien met overwinningen op Samantha Stosur (enkelspel) en de zussen Venus en Serena Williams (dubbel).

Mannen

Bij de mannen is de winnaar van vorig jaar, wielrenner Marco Minnaard, er nu niet bij. Een andere wielrenner is voor hem in de plaats gekomen: Antwan Tolhoek uit Yerseke. Basketballer Jesper Jobse en dressuurruiter Hans Peter Minderhoud zijn de andere twee kandidaten voor de titel ‘Sportman van het jaar’.

Tolhoek reed zijn eerste Tour de France, eindigde als 37ste en viel op in het hooggebergte. Ook tijdens de Clásica San Sébastian (10de) en het Critérium du Dauphiné (11de) ging hij met de besten mee. Bij de Jumbo-ploeg beleefde hij daarmee een succesvol debuutjaar.

Jobse, na 2017 ook al genomineerd, trok zijn goede lijn door naar 2018. Voor het tweede jaar op rij werd de Vlissinger met het Nederlands team tweede op het WK 3x3 basketbal. De voormalige speler van BC Vlissingen is de routinier binnen Oranje en scoort over het algemeen ook het vaakst.

Hans Peter Minderhoud is een vast gezicht op het Sportgala. Zijn nieuwe nominatie verdiende de voormalige Westkapellenaar met de vijfde plaats op het WK voor landenteams en zijn recente overwinning tijdens de Grote Prijs van Mechelen. Met Glock’s Dream Boy is hij bezig aan een opgaande lijn.

Overige categorieën

Sportploegen

vv Goes

Promotie naar derde divisie op zondag; winst districtsbeker

Groene Ster Vlissingen

Vijfde plaats in eindstand eredivisie, de hoogste notering ooit

HSV Hoek

Promotie naar derde divisie op zaterdag

Sporttalent

Shirin van Anrooij

Nederlands kampioene veldrijden bij nieuwelingen-meisjes en deelname aan wereldbekerwedstrijden voor elite-vrouwen; Nederlands kampioene indooratletiek op 1500 meter bij meisjes A

Indy Godschalk

Als veertienjarige Nederlands kampioene judo in zowel leeftijdsklasse -18 als -21; zilver op EK voor landenteams -18

Paul Hameeteman

Tiende plaats op WK zeilen in klasse Laser 4.7

Sporter met lichamelijke beperking

Lieke Duinkerke

Als elfjarige Nederlands kampioene op 100 meter vrije slag in de categorie S10 U15

Sylvana van Hees

Opgenomen in Nederlands rolstoelbasketbalteam; A-status bij NOCNSF verkregen

Corné de Koning

Wereldkampioen pararoeien in gemengde klasse en skiff; winst diverse wereldbekerwedstrijden

Sporter met geestelijke beperking

Irma van Duyn

Nederlands kampioene tijdrijden bij ID-rensters; Nederlands kampioene op de weg

Joannathan Duinkerke

Nederlands kampioen tijdens bij ID-renners, Nederlands kampioen op de weg; Nederlands kampioen op het veld

Richard Tacken