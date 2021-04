Nog honderd dagen tot Tokio: deze drie Zeeuwse medaillekandidaten tellen af

Milan Vader: Met een verbeterde Michelin-band naar Tokio

Vader rijdt met materiaal van zijn Franse ploeg KMC-Orbea. De banden zijn door Michelin in zekere zin ontwikkeld voor kopman Victor Koretzky. Die Franse nummer twee van de UCI-ranking is ermee in zijn nopjes, maar de Walchenaar niet. ,,We hebben een andere stijl van rijden”, legt hij uit. ,,In afdalingen zit ik met mijn gewicht wat meer achterop. Daardoor komt er meer druk op de banden, het lek zat ook beide keren op dezelfde plek. Na zaterdag, toen het in Italië weer gebeurde, was ik wel pissed. Het mooie is nu dat Michelin heeft aangegeven voor mij ook iets aparts te ontwikkelen, want zoiets mag natuurlijk niet in Tokio gebeuren. De band zou zich meer om de steen heen moeten vouwen als er veel druk op komt.”