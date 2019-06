Nog geen derde Tour de France voor Marco Minnaard

Vertrouwen Jobse nog steeds groot: ‘We horen in Tokio thuis’

24 juni AMSTERDAM - De sport was zondag om van te smullen op het Museumplein: hoogstaande duels werden afgewisseld met enerverende dunkshows. Voor Vlissinger Jesper Jobse was het een hard gelag dat hij zelf niet de arena mocht betreden waarin de beslissende wedstrijden van het WK 3x3 basketball werden gespeeld. Hij was vrijdag al – veel te vroeg in het toernooi – met Oranje uitgeschakeld. ,,Heel frustrerend”, reageerde hij. ,,Als zo’n toernooi in eigen land is, wil je laten zien wat je écht kunt.”