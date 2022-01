Nog geen competitie voor amateurs, maar trainen wordt vanaf zaterdag opgeschroefd

Inhaalrace Van Anrooij leidt bijna tot eerste podiumplek in Superpres­ti­ge

HEUSDEN-ZOLDER - Na een indrukwekkende inhaalrace finishte Shirin van Anrooij maandagmiddag als vierde in de Superprestige van Heusden-Zolder. Het was haar beste klassering ooit in een race uit deze cyclus.

