Nog 500 dagen te gaan: welke Zeeuwse sporters gaan naar Tokio?

VLISSINGEN - Over precies 500 dagen beginnen de Olympische Spelen van Tokio. Kort daarna volgen de Paralympics. We wegen de kansen van zeven Zeeuwse sporters. Hoe staan ze er nu voor en aan welke eisen moeten ze voldoen? Onze conclusie is positief: sommigen hebben volop uitzicht op deelname.

Volledig scherm Corné de Koning. © Merijn Soeters

CORNÉ DE KONING

De nationale kwalificatie-eisen bij het pararoeien zijn zwaarder dan de internationale eisen. Maar voor Goesenaar Corné de Koning maakt dat niet uit. Of hij nou in de top acht of de top vijf moet komen bij het WK, het maakt hem niet uit. Hij haalt het samen met Annika van der Meer toch wel.

De twee werden in zowel 2017 als 2018 wereldkampioen in de gemengde klasse en verloren in beide jaren zelfs geen enkele wedstrijd. Misschien wordt de concurrentie in 2019 en 2020 wat zwaarder, maar De Koning en Van der Meer zitten ook niet stil.

Het WK is in augustus in het Oostenrijkse Linz. Daar kan De Koning het paralympische ticket al binnenhalen. In 2016 deed hij ook al mee in Rio de Janeiro. Daar werd hij met een andere partner, Esther van der Meer, vierde.

Gaat Corné naar Tokio?

Wij schatten de kans op 100 procent. En hij pakt nog goud ook!

Volledig scherm Hans Peter Minderhoud.

HANS PETER MINDERHOUD

Hans Peter Minderhoud zit op rozen. Het Nederlandse dressuurteam heeft zich al lang en breed gekwalificeerd voor de Olympische Spelen van 2020 en hij zelf heeft met Dream Boy een uitstekend paard om in Tokio mee te rijden. Samen met zijn partner Edward Gal lijkt de uit Westkapelle afkomstige ruiter een zekerheidje voor Tokio, al is Nederland een dressuurland en is de concurrentie aanzienlijk.

Met Dream Boy staat Minderhoud zeventiende op de wereldranglijst. Recent liet de combinatie zich goed zien in Mechelen en Amsterdam. Hij hoeft in feite alleen maar die lijn door te trekken in de rest van 2019 en in de eerste helft van 2020.

Gaat Hans Peter naar Tokio?

Wij schatten de kans op 95 procent.

Volledig scherm Anne Terpstra.

ANNE TERPSTRA

Als al-ler-laatste werd Anne Terpstra in 2016 toegevoegd aan de Nederlandse ploeg voor de Spelen van Rio. Op het EK was de van origine Zierikzeese mountainbikester elfde geworden. Hiermee voldeed ze net niet aan één van de eisen (top 10) en dus viel ze buiten de boot. Maar nadat een Russin was betrapt op doping en uit de uitslag van het EK werd geschrapt, schoof Terpstra een plek op en mocht ze toch in Brazilië meedoen. Daar werd ze vijftiende.

In de ‘olympische landenranking’ bij de vrouwen staat Nederland nu derde. Op dit moment zouden er daardoor twee Oranje-rijdsters mogen deelnemen. Anne Tauber (vijfde op de wereldranglijst) en Anne Terpstra (23ste) zouden dan de beste gegadigden zijn. Maar NOC*NSF stelt altijd aanvullende eisen. Daaraan moet de Zeeuwse, die veelvoudig Nederlands kampioene is, dan ook nog wel voldoen.

Gaat Anne naar Tokio?

Wij schatten de kans op 75 procent.

Volledig scherm Jesper Jobse. © AFP

JESPER JOBSE

Als Nederland zich plaatst bij het 3x3 basketbal, dan kan het bijna niet anders dan dat Jesper Jobse (32) naar Tokio gaat. De Vlissingse pionier, de nummer zestien op de individuele wereldranglijst, is al jaren international. De Spelen in Japan, waarbij de variant van het basketbal voor het eerst olympisch is, zou min of meer het slotstuk van zijn fraaie carrière kunnen zijn.

Een Nederlands kwartet moet zich nog wel plaatsen. De eerste drie op de landenranking van 1 november 2019 plaatsen zich rechtstreeks. Oranje – nu negende – zit daar waarschijnlijk niet bij. Een olympisch kwalificatietoernooi biedt dan uitkomst. Normaal gesproken moet de nummer twee van de WK’s van 2017 en 2018 het wel redden.

Gaat Jesper naar Tokio?

Wij schatten de kans op 70 procent.

Volledig scherm Milan Vader.

MILAN VADER

Wie Milan Vader regelmatig belt, krijgt soms zijn voicemail te horen. Daarin zegt hij: ‘Ik ben even niet bereikbaar. Ik ben vast aan het trainen voor Tokio.’

De 23-jarige mountainbiker uit Middelburger is al vele jaren bezig met zijn olympische droom: hij wil in 2020 naar de Spelen in Japan en doet daar alles voor. Al lange tijd woont hij in Zuid-Limburg, waar hij binnen Nederland het beste kan trainen. En recent maakte hij de overstap naar het Franse topteam KMC-Ekoï-Orbea, waar hij nog meer progressie hoopt te maken.

Nederland mag waarschijnlijk twee mountainbikers naar Nederland sturen. Mathieu van der Poel is de eerste gegadigde. Daarna gaat het tussen David Nordemann en Milan Vader. Een topnotering op het EK zou de Zeeuw al enorm helpen.

Gaat Milan naar Tokio?

Wij schatten de kans op 60 procent.

Volledig scherm Antwan Tolhoek. © photo: Cor Vos

ANTWAN TOLHOEK

In de wegwedstrijd is er plek voor vijf Nederlanders. De ruimte in de selectie is dus beperkt en er zijn bijzonder veel gegadigden. Directe selectiecriteria zijn er niet; het is aan bondscoach Koos Moerenhout om de beste ploeg samen te stellen.

In het voordeel van Antwan Tolhoek spreekt dat er bij de Spelen van 2020 wordt gereden op een bergachtig parkoers. De nu 24-jarige Yersekenaar ontwikkelt zich sterk als klimmer. In de Tour de France en het Critérium du Dauphiné van 2018 reed hij al met de besten mee bergop. Saillant is dat de Bevelander zijn beste profuitslagen boekte in Japan: vorig jaar werd hij tweede in de Japan Cup en in 2017 eindigde hij in dezelfde wedstrijd als vierde.

Antwan zou in de voetsporen kunnen treden van zijn vader Patrick, die in 2000 naar Sydney ging als mountainbiker.

Gaat Antwan naar Tokio?

Wij schatten de kans op 30 procent.

Volledig scherm Sam van ‘t Westende. © ADH SPORTFOTOGRAFIE

SAM VAN ‘T WESTENDE

Jarenlang lag Sam van ‘Westende op koers voor deelname aan de Olympisch Spelen. Maar sinds medio 2018 presteert de Vlissingse judoka, die uitkomt in de klasse -73 kilo, minder goed dan gehoopt. Het is de vraag of het nog goed gaat komen.

In mei 2020 moet Van ’t Westende bij de beste achttien staan op de geschoonde olympische ranglijst. Concreet komt het erop neer dat hij in de top dertig moet zitten – alleen de nummers één uit een land gaan namelijk. Maar nu staat hij slechts 76ste. Er is dus nog wel wat werk aan de winkel. En binnen Nederland geldt als aanvullende eis: een plek bij de beste vijf op een EK, een plek bij de beste zeven op een WK of een topnotering bij een Grand Prix of Grand Slam.

Gaat Sam naar Tokio?