NK tijdrijden: Zeeuwse belofte moet weer opboksen tegen de elites

De twintigjarige Van Anrooij, die vorig jaar zevende werd, heeft een sterk voorjaar achter de rug, maar reed in 2022 nog geen enkele proloog of tijdrit op hoog niveau. Wel trainde ze veel voor deze discipline, onder meer in België op het circuit van Zolder en in de omgeving van Andorra. Ook testte ze zich in een kleine tijdrit in Limburg. In Emmen treft ze onder anderen Ellen van Dijk, haar ploeggenote bij Trek-Segafredo en sinds kort de houdster van het werelduurrecord.