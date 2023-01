NK dammen: twee nederlagen op één dag voor Ben Provoost

Barre tocht voor Hoondert in Dakar Rally, truck op zijn kant in duinpan

De eerste etappe in de Dakar Rally is voor Adwin Hoondert uit Hoedekenskerke een barre tocht geworden. In de slotfase van de 368 kilometer lange rit op nieuwjaarsdag kwam de truck op zijn kant terecht in een duinpan.

2 januari