Niveau Swift stijgt week na week; ‘Maar we zijn er nog niet’

Swift is na twee speelrondes de koploper in de hoofdklasse B. Toch loopt nog niet alles op rolletjes bij de Middelburgse korfbalploeg, zei aanvoerder Joren Gillissen zaterdag na de 24-16-overwinning op Pernix. ,,Als we echt in vorm waren geweest, waren we er vandaag overheen gewalst en hadden we er 35 gemaakt.”